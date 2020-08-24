Берлинская клиника с Навальным отказалась пускать журналистов

Берлинская клиника «Шарите», куда госпитализировали российского оппозиционера Алексея Навального, отказалась пускать журналистов на свою территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

Представителям прессы разрешили стоять только на тротуаре рядом со зданием больницы. «Московский комсомолец» утверждает, что решение руководства клиники связано с поведением журналистов, которые создавали сложности персоналу и посетителям.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.