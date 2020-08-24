США захотели наказать виновных в возможном отравлении Навального

Если факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США захотят наказать виновных в нем. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».

«Если подтвердится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет важнейший момент для России. Российский народ заслуживает, чтобы все, кто имеет отношение к этому делу, понесли наказание», — приводит агентство слова дипломата.

Салливан подчеркнул, что это возможное нападение — серьезный вопрос для США. По мнению американских властей, в России продолжают ограничивать фундаментальные принципы демократического общества.

Ранее сообщалось, что берлинская клиника «Шарите», куда госпитализировали Навального, отказалась пускать журналистов на свою территорию. Решение руководства больницы связано с поведением репортеров, которое создавало сложности персоналу и посетителям.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

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