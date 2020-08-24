Врач принявшей Навального омской больницы пожаловался на угрозы

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где находился впавший в кому оппозиционер Алексей Навальный, пожаловался на угрозы, передает ТАСС.

По словам Калиниченко, он получал угрозы физического характера через соцсети. Они были направлены не только на него, но и на семью и детей. Медик отметил, что Навальный, которого лечили в больнице, не виноват в поступлении подобных сообщений.

Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что не получал угроз лично, но в его приемную за двое суток поступило более тысячи звонков. Он добавил, что ажиотаж вокруг состояния Навального мешал работе медучреждения, в том числе затруднял работу скорой помощи. По его словам, автомобилям было трудно подъехать, так как территория была заблокирована, а пациентов снимали на камеры.

Ранее Калиниченко объяснил, что отравление рассматривалось как один из возможных диагнозов Навального, но все анализы показали, что в его организме нет ядов. Он добавил, что такой диагноз поставила и скорая помощь, поэтому пациента привезли в токсикологическое отделение.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет экстренно сел в Омске. Он впал в естественную кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительным диагнозом было поставлено «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном), после его изменили на «нарушение обмена веществ». 22 августа россиянина на самолете доставили в Германию и поместили в берлинскую клинику Шарите.