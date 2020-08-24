Омские врачи раскрыли механизм постановки диагноза Навальному

Отравление изначально рассматривалось как один из возможных диагнозов оппозиционера Алексея Навального, но все анализы показали отсутствие ядов в организме. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, сообщает ТАСС.

«Диагноз отравление был одним из первых, и он был у скорой помощи, поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение», — объяснил медик, отметив, что блогер поступил в больницу полностью без сознания, в коме неясного генеза, без следов физического воздействия.

Он раскрыл механизм постановки окончательного медицинского заключения. По его словам, к диагностике была привлечена лаборатория судебно-медицинской экспертизы, также был организован дистанционный консилиум реаниматологами и токсикологами. «Если бы мы нашли отравление чем-то подтвержденное, нам было бы проще. Этот диагноз оставался до конца дня, но часов в 12 мы получили результаты от лабораторий, что действие ядов не выявлено», — цитирует слова замглавврача «Комсомольская правда».

Главный врач больницы Александр Мураховский уточнил, что анализы делались в трех разных лабораториях.

Калиниченко добавил, что когда версия об отравлении отпала, медработникам удалось найти верный диагноз и стабилизировать состояние пациента. После этого стала возможной транспортировка Навального в аэропорт для перелета на лечение в Германию.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Мужчина впал в естественную кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Сначала ему поставили предварительный диагноз «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном), после его изменили на «нарушение обмена веществ». 22 августа россиянина на самолете доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

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