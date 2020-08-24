Врач оценила шансы Навального восстановиться после комы

Состояние здоровья Алексея Навального будет зависеть от быстро и точно поставленного верного диагноза и назначенного лечения. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала врач-реабилитолог Анна Бондаренко.

По ее словам, кома второй степени, в которой находится оппозиционер, — «очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители». Она пояснила, что это состояние возникает при поражении центральной нервной системы и зачастую является защитной реакцией организма.

Бондаренко отметила, что после выхода из комы одни пациенты способны полностью восстановиться, другие же остаются инвалидами. Многое также зависит от возраста человека и общего состояния здоровья. «Навальный — молодой сильный мужчина. Про его хронические болезни или вредные привычки нам ничего неизвестно, поэтому можно исходить из того, что их нет, а значит, анамнез у него хороший», — резюмировала врач.

Ранее основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль, организовавший перелет из Омска, дал прогноз по состоянию Навального. По его словам, политик выживет, но в течение нескольких месяцев он будет недееспособен.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите». Медики оценивают состояние пациента как стабильное.