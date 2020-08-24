Главврач омской больницы рассказал о спасенной жизни Навального

Врачам в Омске несомненно удалось спасти жизнь Алексея Навального. Об этом заявил на пресс-конференции главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский, передает РИА Новости.

Он отметил, что лечение велось оперативно, при этом врачи работали с оппозиционером как с любым другим пациентом.

Ранее Мураховский предложил немецким коллегам помощь. Он написал письмо в университетскую клинику «Шарите» и предложил с согласия семьи передать все результаты обследований Навального. В Германии поблагодарили российского главврача и заявили, что «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти», — сказал он.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите». Медики оценивают состояние пациента как стабильное.