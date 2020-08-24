Врачи рассказали о текущем состоянии Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский, передает РИА Новости.

По его словам, он получил в воскресенье, 23 августа письмо от коллег из берлинской клиники «Шарите», где сейчас находится россиянин. В бумаге была благодарность за спасенную жизнь Навального, также медики рассказали о текущем состоянии пациента.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

Днем 22 августа оппозиционера доставили на лечение в Германию. При этом его признали гостем канцлера Ангелы Меркель.