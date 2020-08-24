Песков ответил на вопрос о слежке за Навальным

В Кремле не уверены в достоверности данных СМИ о слежке за Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Какие-то оперативно-розыскные мероприятия в отношении каких-то лиц не могут и не должны согласовываться ни с какими ведомствами, тем более с администрацией президента», — сказал он в ответ на вопрос о том, согласовывалась ли слежка за Навальным.

Ранее в понедельник главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский со ссылкой на письмо коллег из берлинской клиники «Шарите», куда 22 августа был госпитализировал оппозиционер, рассказал, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. Позже медики диагностировали острое нарушение обмена веществ. После случившегося Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления, а также допустил возможность его лечения за границей.