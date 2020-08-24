В России предложили отправить в Германию биоматериалы Навального

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили оппозиционера Алексея Навального, предложили отправить в Германию образцы его биоматериалов. Об этом сообщается на сайте правительства Омской области.

В правительстве объяснили, что биоматериалы позволят немецким врачам получить полный анамнез Навального и проследить клиническую динамику его жизненных показателей.

В сообщении отмечается, что российские врачи передали немецким коллегам изображения МРТ Навального и получили от берлинской клиники «Шарите» (Charite) благодарственное письмо за установленное сотрудничество. Там добавили, что немецкая сторона подтвердила обоснованность выбранной российскими врачами тактики лечения.

Ранее врачи клиники «Шарите» сообщили, что состояние Навального все еще серьезное, но угрозы его жизни нет. Врачи указали, что он остается в искусственной коме. По их словам, у пациента выявлена интоксикация веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, но они пока не могут дать его точное название и проводят дополнительные исследования. В клинике не исключили, что произошедшее в дальнейшем отразится на нервной системе Навального. Ему проводят терапию атропином — это стандартное лечение при воздействии токсинов.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа, самолет экстренно сел в Омске. Он впал в естественную кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительным диагнозом было поставлено «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном), после его изменили на «нарушение обмена веществ». 22 августа россиянина на самолете доставили в Германию и поместили в берлинскую клинику «Шарите».