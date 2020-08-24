Берлинская клиника заявила об отравлении Навального

Врачи берлинской клиники зафиксировали интоксикацию в организме Алексея Навального. Такое заявление опубликовано на сайте клиники «Шарите».

Отмечается, что Навального все еще держат в искусственной коме, но острой угрозы для жизни нет. Возможные последствия болезни оппозиционера остаются неясными, но они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы.

Отмечается, что конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях. Известно, что Навального лечат атропином.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

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