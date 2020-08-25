США обеспокоились здоровьем Навального

США обеспокоились здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил первый заместитель госсекретаря США Майка Помпео Стивен Биган, сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс у себя в Twitter-аккаунте.

Биган также выразил беспокойство по поводу влияния на российское гражданское общество сообщений о возможном отравлении Навального. Он подчеркнул, что для любого демократического общества важна свобода слова и прозрачность процессов.

Днем ранее о произошедшем с оппозиционером высказывался посол США в России Джон Салливан. По его словам, в случае отравления Навального виновники должны быть непременно наказаны.

Накануне, 24 августа, медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite), где находится Навальный, сообщили, что клинические результаты указывают на отравление пациента веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивается, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Он по-прежнему остается в искусственной коме.

Между тем в Минздраве Омской области заявили, что у оппозиционера при госпитализации в местную больницу не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. В больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. Позже медики диагностировали острое нарушение обмена веществ. После случившегося официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления.