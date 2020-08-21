В США рассказали о последствиях возможного отравления Навального

В США очень встревожены информацией о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

По его словам, если сообщения об отравлении подтвердятся, то это повлияет на отношения России и США. О'Брайен отметил, что в случае, если за этим происшествием стоит Россия, то власти США учтут это при определении линии взаимодействия с русскими в будущем.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова в случае необходимости предоставить отравившемуся российскому оппозиционеру Алексею Навальному убежище. Французский лидер отметил, что происшествие с российским политиком он обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он подчеркнул, что речь идет также и о предложении медицинских услуг.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.