Во Франции заявили о шоке из-за ситуации с Навальным

Во Франции шокированы ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который госпитализирован в Омске из-за возможного отравления. Об этом заявил министр-делегат по европейским делам Клемент Бон (Clement Beaune), передает Reuters.

«Я разделяю опасения и шок, вызванный этой драматической ситуацией», — сказал он. Бон также подтвердил, что Франция готова помочь оппозиционеру.

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20 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова в случае необходимости предоставить Навальному убежище.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в свою очередь отмечал, что если сообщения об отравлении оппозиционера подтвердятся, то это повлияет на отношения России и США. В ООН же призвали провести в таком случае тщательное расследование.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость. По последним данным, его состояние улучшилось, но он все равно без сознания и на ИВЛ, и его нельзя транспортировать.

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