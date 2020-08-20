ООН призвала провести расследование отравления Навального

ООН призывает провести тщательное расследование в случае, если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

По его словам, в международной организации с обеспокоенностью следят за сообщениями о внезапной болезни Навального. Дюжаррик отметил, что любые подозрения о возможном отравлении политика должны быть полностью расследованы. Он добавил, что от лица ООН желает оппозиционеру скорейшего выздоровления.

Ранее заместитель главврача больницы станции скорой медпомощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что врачи пока не поставили Навальному окончательный диагноз. Однако они уже исключили инсульт, инфаркт и инфекции, в том числе коронавирусную, признаков которых у него не обнаружили.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.