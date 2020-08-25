Берлинская клиника отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

Берлинская клиника «Шарите» (Charite), в которой проходит лечение оппозиционер Алексей Навальный, отменила пресс-конференцию о его состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Причину отмены мероприятия не сообщили. Представитель пресс-службы рассказал, что официальной рассылки с приглашением для прессы не было, так как пресс-конференцию отменили утром.

Мероприятие должно было состояться в 09:00 по местному времени (10:00 мск).

Ранее медики из «Шарите» сообщили, что клинические результаты указывают на отравление Навального веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивалось, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Пациент по-прежнему остается в искусственной коме.

В Кремле в ответ на заявление отметили, что аналитика российских и немецких врачей по состоянию Навального совпадает, но выводы разнятся. Кроме того, в Кремле пока не видят повода для расследования произошедшего с оппозиционером. Если будет установлен факт отравления, тогда будет повод для расследования, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, и самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили на лечение в Германию.