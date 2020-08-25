Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 25 августа.

«Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — сказал он.

Комментируя заявление немецких врачей, которые теперь лечат оппозиционера, об отравлении веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Песков отметил, что врачи в Омске получили схожую картину. Также в клинике «Шарите» (Charite) сообщили, что пациент по-прежнему находится в искусственной коме.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. Позже медики диагностировали острое нарушение обмена веществ. После случившегося Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления.