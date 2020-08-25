Посол США призвал Россию расследовать произошедшее с Навальным

Посол США в России Джон Салливан призвал власти России немедленно расследовать произошедшее с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс у себя в Twitter.

«Новая информация по поводу Навального предполагает немедленное, всестороннее и открытое расследование со стороны российских властей с целью привлечь виновников к ответственности», — говорится в сообщении Росс.

Она уточнила, что Салливан сослался на предварительные выводы германских врачей, согласно которым россиянин был отравлен. Российский медик Михаил Поцхверия ранее назвал их преждевременными.

Накануне, 24 августа, медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite), где находится Навальный, сообщили, что клинические результаты указывают на отравление пациента веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивается, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Он по-прежнему остается в искусственной коме.

Между тем в Минздраве Омской области заявили, что у оппозиционера при госпитализации в местную больницу не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. В больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. Позже медики диагностировали острое нарушение обмена веществ. После случившегося официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления.