Песков объяснил разговор о Навальном без упоминания его имени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему во время разговора о произошедшем с Алексеем Навальным, который впал в кому 20 августа, не называет оппозиционера по имени или фамилии. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 августа.

«Он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем. Сути дела это не меняет», — сказал он, комментируя наблюдение журналистов кремлевского пула.

Песков добавил, что в Кремле заинтересованы в установлении причин случившегося с оппозиционером, но «пока мы это сделать не можем». В то же время он подчеркнул, что в администрации президента не согласны с формулировками об отравлении Навального, так как пока это только одна из версий.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Пациент находится в искусственной коме.