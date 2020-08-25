Россия назвала оскорбительными заявления США по поводу Навального

В МИД России назвали оскорбительными и недопустимыми заявления представителей Соединенных Штатов по поводу вероятного отравления в Омске оппозиционера Алексея Навального, российская сторона выступает за тщательное расследование произошедшего. Об этом говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в публикации. Там же высказаны надежды на то, что немецкие медики, в ведении которых сейчас находится пострадавший, не позволят использовать результаты их работы в политических целях.

Российские дипломаты назвали недопустимыми голословные обвинения представителей США и обещания жесткой реакции. Они обратили внимание на то, что страны Запада крайне поспешно подхватили версию об умышленном отравлении оппозиционера, и подчеркнули, что руководству России такое явно невыгодно.

Ранее 25 августа посол США в России Джон Салливан призвал власти России немедленно расследовать произошедшее с Навальным. К этому же призвали власти Франции и представители Евросоюза.

Накануне стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



