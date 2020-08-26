Кремль вновь отреагировал на обвинения из-за Навального

В Кремле терпеливо относятся к формулировкам об отравлении оппозиционера Алексея Навального, но на данной стадии категорически с ними не согласны. Так на обвинения отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 26 августа.

Песков отметил, что и в Москве заинтересованы в установлении причин случившегося, но «пока мы это сделать не можем». «Это — российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что не видит причин для ухудшения отношений России с западными странами на фоне инцидента с Навальным.

Накануне Песков, комментируя обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером, назвал подобные заявления пустым шумом.