США пригрозили России жесткими мерами в ответ на ситуацию с Навальным

Соединенные Штаты пригрозили России жесткими мерами в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным в том случае, если версия о его умышленном отравлении подтвердится. Об этом после встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с первым заместителем госсекретаря США Майка Помпео Стивеном Биганом рассказали в российском МИД. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломаты уточняют, что американская сторона классифицировала произошедшее с Навальным как «инцидент», не дожидаясь итоговых результатов медицинской экспертизы. Американцы подчеркнули, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Российские представители охарактеризовали эти заявления как недопустимые и оскорбительные обвинения. В МИД подчеркнули, что руководство России выступает за тщательное и объективное расследование произошедшего.

Ранее 25 августа посол США в России Джон Салливан обратился к властям России с требованием немедленно расследовать произошедшее с Навальным. К этому же призвали власти Франции и представители Евросоюза.

Накануне стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.