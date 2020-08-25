Госдума обратится в правоохранительные органы по поводу ситуации с Навальным

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратится в правоохранительные органы по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил председатель комитета Василий Писакрев, передает РИА Новости.

По словам Пискарева, есть основания предполагать, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства. Он добавил, что комитет запросит у правоохранительных органов и специальных служб всю необходимую информацию и проанализирует данные, которые уже есть или продолжают поступать. О результатах работы будет доложено в установленном законом порядке, отметил глава комитета.

Пискарев также заявил, что зарубежные СМИ развернули пропагандистскую акцию на фоне непроясненного диагноза Навального, и эти действия «не могут не вызывать сожаления».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету проанализировать произошедшее с Навальным, чтобы выяснить, не было ли это попыткой иностранных государств навредить здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России.