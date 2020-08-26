ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Силовики разогнали протестующих у Дома правительства в центре столицы Белоруссии. Об этом сообщает TUT.by.

По информации портала, часть демонстрантов оказалась заблокирована в Красном костеле. При этом некоторые из протестующих сами забежали в храм, после этого омоновцы затолкали внутрь тех, кто просто стоял на крыльце, включая журналистов.

Всего на площади Независимости находились несколько сотен человек. Они принесли с собой бело-красно-белые флаги и пели песни. Силовики предупредили о незаконности акции и призвали разойтись. Однако люди остались на площади и продолжили митинг, после этого начались задержания.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые акции протеста из-за результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые дни акции жестко разгонялись, в ходе чего пострадали сотни людей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская находится в Литве.