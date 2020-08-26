Польша впустила в страну белорусов без виз и документов

Польша впустила на свою территорию граждан Белоруссии без виз и необходимых документов. Об этом рассказал журналистам премьер-министр страны Матеуш Моравецкий после встречи с лидерами парламентских партий, сообщает ТАСС.

Речь о нескольких десятках белорусов, пострадавших в ходе протестов: их впустили, чтобы оказать медицинскую помощь. Премьер рассказал, что Польша готова и далее помогать жертвам полицейского насилия и что система здравоохранения подготовлена к этому по его поручению.

«Мы получаем сигналы от организаций с территории Белоруссии и частных лиц, что есть люди, которые серьезно избиты, измучены милицией. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места», — заявил Моравецкий.

О том, что польские власти планируют упростить правила въезда из соседней страны, стало известно ранее 26 августа.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые акции протеста из-за результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые дни акции жестко разгонялись, в ходе чего пострадали сотни людей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская находится в Литве.