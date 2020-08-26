Польша захотела упростить въезд белорусам вопреки опасности коронавируса

В Польше захотели упростить въезд гражданам Белоруссии несмотря на опасность коронавируса. Об этом сообщает TUT.BY.

Портал подчеркивает, что намерение возникло вопреки правилам стран Евросоюза на въезд: чтобы граждане какой-либо страны смогли попасть в ЕС, в их стране число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей быть ниже среднего показателя Европы или равняться ему. По последним данным, средний показатель заражений коронавирусом в ЕС равен 40,3 на 100 тысяч жителей. В Белоруссии он превышает 1600 на 100 тысяч.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий задумался о том, чтобы упростить въезд в страну для белорусов, 20 августа. В эфире «Польского радио» он отметил, что Варшава ценит «вклад граждан Белоруссии в польскую экономику».

Ранее власти Литвы оценили число белорусов, попросивших предоставить им убежище за последние дни — речь идет об 11 гражданах республики.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые акции протеста из-за результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Первые дни акции жестко разгонялись. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская находится в Литве.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru