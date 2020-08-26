Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском

Глава МИД Литвы Линас Линкевичус обратился к белорусскому коллеге Владимиру Макею на русском языке. Обращение он опубликовал в своем Twiiter-аккаунте.

В своем открытом письме он обращался к Макею на «ты».

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«Да, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, не взирая на насилие, запугивания, заключения», — написал министр. При этом чиновник не уточнил, по какому именно вопросу ведется переписка и на какие именно реплики своего белорусского коллеги он отвечает. Также не указывается, будет ли этот ответ направлен официально или он уже отправлен в Белоруссию.

Также Линкевичус утверждает, что руководство Белоруссии собственноручно разрушило надежды на диалог с Евросоюзом и призвал к проведению новых выборов, которые и будут условием добрососедских отношений.

Вильнюс отказался признать официальные результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. 19 августа МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных. Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, Линкевичюс не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.