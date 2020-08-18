Литва отказалась признать победу Лукашенко на выборах

Литва отказалась признавать результаты выборов президента Белоруссии, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Соответствующее решение принял Сейм республики. За постановление проголосовали 120 депутатов, против — ни одного. Двое парламентариев воздержались.

Литва требует проведения новых выборов в соответствии с демократическими процедурами и введения индивидуальных санкций против чиновников, ответственных за фальсификации и нарушение прав человека.

Ранее главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. Они потребовали от белорусских властей прекратить преследование политических оппонентов, освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.

В Белоруссии больше недели проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила объявленная ЦИК победа Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным Центризбиркома, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.