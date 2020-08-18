Еще две страны отказались признать результаты выборов в Белоруссии

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает результаты прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов. Соответствующее сообщение глава МИД опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Согласно его публикации, Канада призывает провести в Белоруссии свободные и честные выборы. Шампань также осудил насильственные действия по отношению к протестующим.

Министр отметил, что 15 августа он провел телефонный разговор с оппозиционным кандидатом в президенты Светланой Тихановской. В ходе него он уверил Тихановскую, что Канада продолжит поддерживать народ Белоруссии.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени также сообщил, что его страна не признает прошедшие в Белоруссии выборы и не рассматривает их как проявление демократической воли народа, передает ТАСС. Он добавил, что глубоко обеспокоен ситуацией в стране и категорически осуждает наущение прав человека после выборов.

Ранее главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. Они потребовали от белорусских властей прекратить преследование политических оппонентов, освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.

В Белоруссии уже неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила победа Александра Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.