Литва оценила число попросивших убежище белорусов

Власти Литвы оценили число граждан Белоруссии, попросивших предоставить им убежище за последние дни. Об этом в среду, 26 августа, передает «Sputnik Беларусь».

«В настоящее время, после тех событий, после выборов, убежища в Литве попросили 11 граждан Белоруссии», — сообщила руководитель литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Все эти люди опасаются расправы на родине, пояснила она. Десять человек обратились с просьбой об убежище, будучи на границе, один — находясь в Литве. По мнению Гудзинскайте, с учетом происходящего в Белоруссии количество ходатайств небольшое.

«Если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше», — предупредила она.

Власти Литвы рассматривают прошения о предоставлении убежища от нескольких недель до шести месяцев.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые акции протеста из-за прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Первые дни акции жестко разгонялись. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская находится в Литве.