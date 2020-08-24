Белоруссия вторглась в воздушное пространство Литвы из-за парящих в небе шариков

Белоруссия и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства, инцидент произошел из-за восьми шариков с протестной символикой, летавших на границе. Об этом говорится в заявлении белорусского Минобороны в Telegram.

Парящие в небе воздушные шарики, привязанные к дрону, заметили на границе возле Ошмянского района Белоруссии в воскресенье, 23 августа, во время крупной акции оппозиции. Они были цветов бело-красно-белого флага, который используют протестующие, фото опубликовано в Telegram-канале «Наша Нива».

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В ведомстве флаг и любое использование цветов флага считают «антигосударственной символикой». «Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — говорится в сообщении. Также в Минске настаивают, что это была провокация и попытка вторжения в воздушное пространство страны.

Как сообщает МИД Литвы, Вильнюс направил в Минск ноту протеста в связи с этим инцидентом. Отмечается, что литовская сторона зафиксировала нарушение границы. Вертолет Ми-24 пересек ее 23 августа в 18:50 в районе деревни Мядининкай.

23 августа в Минске прошла крупная протестная акция оппозиции, в шествии митингующих приняли участие 150-200 тысяч человек. Военные оцепили стелу «Минск — город герой», возле которой люди хотели сделать остановку. Кроме того, уже во время шествия силовиков срочно стянули к Дворцу независимости, куда Лукашенко прилетел на вертолете с автоматом и в бронежилете; помимо охраны с ним был сын Коля в военной форме и с автоматом.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости, где в тот момент находился Лукашенко. Однако местные СМИ опубликовали видео, снятое с коптера, на котором отчетливо видно, что многотысячная колонна демонстрантов остановилась на солидном расстоянии от оцепления, выставленного вокруг резиденции.