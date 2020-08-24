Лукашенко обвинил протестующих в осложнении ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил участников массовых протестов в осложнении ситуации с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — подчеркнул он.

Лукашенко выразил надежду, что ситуация не ухудшится. По его словам, ситуация с коронавирусом в республике остается стабильной и уже не представляет такой проблемы, как в апреле или в мае. Ему хотелось бы «если не расстаться с этой болезнью, то свести ее к минимуму». «Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит», — отметил Лукашенко.

В июле белорусский лидер рассказал о победе над коронавирусом в стране. По его словам, население продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии. По экономическим причинам в Белоруссии не вводились жесткие ограничения, а панику вокруг вируса Лукашенко неоднократно называл психозом.

По данным белорусского Минздрава, число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в стране достигло 70 468, всего с момента выявления на территории республики COVID-19 скончались 642 пациента.

С 9 августа Белоруссии продолжаются массовые акции протеста после подведения итогов голосования на президентских выборах, победу в которых одержал Лукашенко.