Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел стать донором крови для оппозиционеров, чтобы поделиться с ними плазмой с антителами к коронавирусу, передает БЕЛТА.

На церемонии вручения госнаград медикам Лукашенко напомнил, что сам перенес коронавирус, и обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику. «Ты же меня в этот "золотой фонд" сейчас запишешь — когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей. Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле», — заявил Лукашенко.

По его словам, это самый простой путь повернуть оппозицию в сторону государства и президента. «Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь», — отметил Лукашенко, добавив, что его слова — это «полушутка-полуправда».

28 июля белорусский лидер заявил, что бессимптомно и на ногах перенес коронавирус. Позже он выразил мнение, что ему вирус «подкинули».

В Белоруссии 9 августа назначены выборы президента. Лукашенко идет на шестой срок. В стране проходят акции протеста.