Лукашенко заявил о подкинутом ему коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «подкинули» коронавирус. Трансляция его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону идет на YouTube.

Он уверен, что болезнью его заразили намерено. Лукашенко рассказал, что сейчас белорусские спецслужбы расследуют этот факт, но он уже знает имена двух человек, которые привезли коронавирус в Белоруссию.

Ранее Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. «Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал он.

В июле белорусский лидер рассказал о победе над коронавирусом в стране. По его словам, население продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии. По экономическим причинам в Белоруссии не вводились жесткие ограничения, а панику вокруг вируса сам Лукашенко неоднократно называл психозом.