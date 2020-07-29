На руке Лукашенко во время совещания заметили катетер

На руке президента Белоруссии Александра Лукашенко во время совещания заметили катетер. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Канал отмечает, что на кадрах с совещания можно заметить придерживающий катетер бинт на левой руке белорусского лидера. В то же время близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого» написал, что на руке Лукашенко была обыкновенная белая лента.

Ранее Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. «Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал он.

Совещание, которое проводил Лукашенко касалось задержания группы из 32 россиян в санатории под Минском 29 июля. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Белорусский лидер заявил о «попытке россиян оправдаться за свои грязные намерения» и потребовал разъяснений ситуации от Кремля.