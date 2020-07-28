Лукашенко перенес коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. Об этом он рассказал во вторник, 28 июля, при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД в Минске, передает БЕЛТА.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — заявил Лукашенко.

Соответствующее заключение врачи сделали накануне, рассказал он. «Как я и говорил, 97 процентов населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что «попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус».

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По последним данным, в Белоруссии с начала пандемии было выявлено более 67 тысяч случаев коронавируса. Умерли 538 пациентов, выздоровели свыше 60 тысяч. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. Он настаивал, что Белоруссия выбрала правильный путь борьбы с пандемией, страна работает и «хоть как-то дышит».

Лукашенко также призывал лечить коронавирус медом, водкой, работой на тракторе и походом в баню.