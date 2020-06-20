Лукашенко рассказал о верном пути «хоть как-то дышащей» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему считает, что страна выбрала правильный путь в борьбе с коронавирусом. Его слова в субботу, 20 июня, приводит БЕЛТА.

Как отметил белорусский президент, благодаря этому сейчас республика работает и «хоть как-то дышит». «Хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда», — добавил глава государства.

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Он также подчеркнул, что именно подобный вариант реагирования на пандемию позволил Белоруссии сохранить свою независимость. В случае же если бы власти республики согласились принять меры, которые от них требовало мировое сообщество, «страны бы уже не было», считает Лукашенко. «Нам бы принесли доллар или российский рубль», — пояснил он.

Ранее в июне Лукашенко призвал все страны идти белорусским путем в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, в случае начала второй волны распространения инфекции другие государства должны перенять опыт республики.

В Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводились жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране 9 мая прошел парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко объяснял решение не вводить карантин экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии в мире психозом.

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