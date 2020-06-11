Лукашенко призвал все страны идти по пути Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал все страны идти белорусским путем в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко провел встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником, на которой отметил, что в настоящее время в мире идет много разговоров о возможности второй волны пандемии.

«Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь — это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства», — заявил Лукашенко.

В Белоруссии заразились коронавирусом более 51 тысячи человек. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. 9 мая в Минске прошел парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко объяснял решение не вводить карантин экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии коронавируса в мире психозом. Он утверждал, то власти Белоруссии ни в чем не ошиблись в борьбе с распространением инфекции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!