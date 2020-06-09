В Белоруссии заразились коронавирусом более 50 тысяч человек

В Белоруссии заразились коронавирусом 50 265 человек. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на Минздрав.

За последние сутки выявлено 812 новых случаев. Всего с начала эпидемии в Белоруссии провели более 644 тысячи тестов. По официальным данным, 11-й день подряд число выявленных за сутки новых случаев не превышает 900.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — добавили в Минздраве.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Президент Александр Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и не раз называл происходящее вокруг пандемии в мире психозом. 9 мая в Белоруссии прошел парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 30 мая Лукашенко заявил о зависти к республике «на самом высоком уровне» в связи с отсутствием жестких ограничений.

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