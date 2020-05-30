Лукашенко рассказал о зависти к Белоруссии на самом высоком уровне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зависти к республике на самом высоком уровне в связи с отсутствием там жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Он заявил об этом в ходе визита на Минский тракторный завод, запись выступления опубликовал телеканал ОНТ.

«Единственная страна в мире, которая пошла этим путем. Правда, нам это боком вылазит. Вы видите, то парад провели не так, то на Радуницу люди пошли на кладбище. Зависть — это не только у вас, зависть — это и у нас, на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко, обращаясь к рабочим предприятия.

Он также призвал рабочих не переживать о риске заражения. «Кто-то заболеет — вылечим. Вылечим. Не переживайте за это. Мы это умеем делать, особенно, если говорить по этому вирусу. Как-то мы потихоньку выползаем. И даст Бог, если так, то мы можем сказать всему миру: "Идите, учитесь!"», — добавил глава республики.

Ранее Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям. По его словам, власти готовы выделять средства исключительно под конкретные выгодные проекты и контракты. «Просто разбрасывать деньги никто не будет», — подчеркнул белорусский президент.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Лукашенко объяснял это экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно». Он отмечал, что решение не вводить карантин было правильным, поскольку богатые страны Запада столкнулись с «дикой безработицей» из-за которой люди «барабанят кастрюлями».

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 40 764 человека, 224 умерли, 17 390 пациентов излечились.

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