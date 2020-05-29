Лукашенко поведал о барабанящих кастрюлями безработных в богатых странах Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поведал о дикой безработице в богатых странах Запада. Об этом он сказал во время рабочего визита на Минский тракторный завод, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — заявил белорусский лидер, отметив правильность решения не останавливать в нынешней ситуации производства.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл ситуацию вокруг пандемии в мире психозом. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».

25 мая Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в республике стабилизировалась. Он при этом призвал граждан не расслабляться и готовиться ко второй волне коронавируса.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 39 858 человек, 219 умерли, 16 660 пациентов излечились.

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