Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не расслабляться из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в республике. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, власти должны успеть серьезно подготовиться ко второй волне пандемии. «Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай Бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться», — заявил Лукашенко.

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Он добавил, что вторую волну в Белоруссии можно ожидать осенью или зимой. «А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее расслабляться нельзя», — сказал он, похвалив на примере Минска организацию контроля за развитием ситуации в условиях пандемии.

Ранее 25 мая Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в республике и предсказал победу над коронавирусом «с Божьей помощью».

В Белоруссии не введены жесткие карантинные ограничения. Власти объясняли это экономическими причинами. Лукашенко при этом называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. По последним данным, в республике коронавирусом заразились 36 198 человек, 199 пациентов умерли.

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