Лукашенко назвал коронавирус больше чем болезнью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса «больше чем болезнью» и заявил, что люди одурманены политикой. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает Belnovosti.by.

«Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше», — охарактеризовал Лукашенко ситуацию с коронавирусом во время визита на Минский тракторный завод.

Все остальное, по его мнению, — это политика, и нынешний 2020-й — «год политики». «Люди одурманены. В этом особенность и сложность момента», — заявил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил о дикой безработице в богатых странах Запада. «Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», — заявил глава государства, отметив правильность решения не останавливать производства.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и несколько раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом.

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