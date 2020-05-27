Белоруссия вошла в десятку лидеров по числу случаев COVID-19 на миллион человек

Белоруссия вошла в десятку стран-лидеров по числу выявленных случаев COVID-19 на миллион человек. Об этом в среду, 27 мая, сообщает Tut.by.

По последним данным, в Белоруссии выявили 38 956 зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки впервые за последние три недели прирост новых случаев составил менее 900 (897). Число новых зараженных почти сравнялось с числом выздоровевших.

При этом Белоруссия вошла в десятку лидеров по количеству инфицированных на миллион населения. Выше нее находятся Чили, Бельгия, Ирландия, США, Кувейт, Бахрейн, Сингапур, Испания и Катар. В рейтинге не учитывались карликовые государства вроде Ватикана или Сан-Марино.

Материалы по теме «Плохая вакцина хуже вируса» Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

По общему числу зараженных Белоруссия занимает 22 место в мире. Минздрав объяснял рост выявленных случаев коронавируса большим количеством сделанных тестов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, но призвал не расслабляться и готовиться ко второй волне коронавируса.

В середине мая замглавы Минздрава Елена Богдан объявила, что страна вышла на плато заболеваемости коронавирусом.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!