Кремль оказался не в курсе коронавируса у Лукашенко

В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко был заражен коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 29 июля.

Песков добавил, что все, кто контактировал с белорусским лидером, «живы и здоровы». Президент Владимир Путин продолжает регулярно тестироваться, заверил его пресс-секретарь.

Накануне, комментируя новость о заражении коронавирусом президента Белоруссии, Песков рассказал, что глава государства здоров и продолжает работать.

28 июля стало известно, что Лукашенко бессимптомно перенес коронавирус.

Путин и Лукашенко последний раз встречались 30 июня на открытии Ржевского мемориала советского солдата, а до этого 24 июня на параде Победы в Москве.