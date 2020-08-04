Лукашенко заявил о выдержавшей экзамен коронавирусом Белоруссии

Эпидемия серьезно проверила на прочность общество Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу и парламенту, передает БЕЛТА.

По его словам, самым сложным вызовом для международных связей стала эпидемия. «Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!» — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. «Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — сказал он.

Борьба с коронавирусом обошлась бюджету республики почти в полмиллиарда рублей (14,8 миллиарда российских рублей).

В июле Лукашенко рассказал о победе над коронавирусом в стране. По его словам, население продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии. По экономическим причинам в Белоруссии не вводились жесткие ограничения, а панику вокруг вируса сам Лукашенко неоднократно называл психозом.