Лукашенко назвал сумму расходов на борьбу с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сумму расходов на борьбу с пандемией коронавируса в стране, передает БЕЛТА.

«Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей (14,8 миллиарда российских рублей — прим. «Ленты.ру»). Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики», — сказал Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны и добавил, что «человек всегда важнее денег».

Глава республики добавил, что белорусская система здравоохранения справилась с проблемой и число зараженных снижается. При этом в мире ситуация с коронавирусом «далеко не оптимистична», и некоторые страны вводят повторные ограничительные меры, отметил Лукашенко.

«То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни. Пришлось снова запирать в квартирах», — сказал президент.

По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом более 66 тысяч человек, умерли свыше 500 пациентов. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом.