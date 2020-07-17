Мишустин и Лукашенко пошутили про «менее заразный» коронавирус в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече во Дворце независимости в Минске затронули тему коронавируса. Политики в шутку отметили, что в республике он менее заразен, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На кадрах, которые опубликовало издание, Мишустин и Лукашенко, находящиеся в холле Дворца без защитных масок, пожали друг другу руки и обнялись. Находящийся на встрече российский посол Дмитрий Мезенцев заявил, что сотрудники дипмиссии ежедневно сдают тесты на наличие инфекции.

При этом белорусский лидер добавил, что переболевшему COVID-19 российскому премьеру в каком-то смысле повезло. «Он сейчас не заболеет и никого не заразит», — пояснил Лукашенко.

Второго июля президент Белоруссии заявил о победе над коронавирусом в стране. По его словам, население продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии. По экономическим причинам в Белоруссии не вводились жесткие ограничения, а панику вокруг вируса сам Лукашенко неоднократно называл психозом.