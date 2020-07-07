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Лукашенко посоветовал «потихонечку уйти» от коронавирусной беды

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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дисциплина и управляемость в здравоохранении помогли преодолеть проблемы с коронавирусом в Минске. Об этом пишет БЕЛТА.

Он поздравил жителей столицы с победой над инфекцией, отметив, что Минск в эпидемиологический период был самым проблемным городом страны: «Потому что население два миллиона, перемещение огромное. Учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли».

Лукашенко подчеркнул, что главной задачей властей было не допустить паники. «Мы это с вами преодолели. И дай Бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии», — посоветовал глава государства.

2 июля Лукашенко объявил о победе над коронавирусом, отметив, что белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.

В Белоруссии не вводились жесткие карантинные ограничения по экономическим причинам. Лукашенко неоднократно заявлял, что паника вокруг пандемии — это не более чем психоз, советуя лечиться водкой, баней и работами на тракторе. Он неоднократно критиковал Россию за закрытие границ и называл это абсолютной глупостью и головотяпством.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 63 804 жителей Белоруссии. Скончались 429 пациентов, выздоровели — 51 120 человек.

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