Лукашенко рассказал о переживаниях из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за коронавируса. В эфире телеканала «Беларусь-1» он признался, что последние несколько месяцев боялся не оправдать доверие граждан.

«Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом <...> Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что советовал белорусам лечить коронавирусную инфекцию «трактором, ста граммами и баней». «Когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что … надо посеять, потому что жрать будет нечего. Я людей пытался успокоить», — сказал политик.

Ранее в июне Лукашенко призвал все страны идти белорусским путем в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, в случае начала второй волны распространения инфекции другие государства должны перенять опыт республики.

В Белоруссии, в отличие от большинства стран, не вводились жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В частности, в стране 9 мая прошел парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко объяснял решение не вводить карантин экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии в мире психозом.

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