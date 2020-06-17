Отправленных на парад Победы в Москву белорусских солдат поразил коронавирус

Белорусских военнослужащих, отправленных на парад Победы в Москву, поразил коронавирус. Об этом сообщает белорусский журналист Степан Путило в Telegram-канале NEXTA.

По его информации, уже в Москве заболевание обнаружили у одного ефрейтора и трех рядовых роты почетного караула. Журналист утверждает, что вспышка в части началась уже давно. Родственники сообщают, что заражен был каждый второй, однако эту информацию запретили разглашать.

Также ему стало известно, что среди военнослужащих, отправленных в Москву, у 15 человек были положительные результаты теста на коронавирус, о чем знало руководство части, но ничего не предприняло, так как солдат было некем заменить.

В Белоруссии заразились коронавирусом более 55 тысяч человек. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. 9 мая в Минске прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент страны Александр Лукашенко объяснял решение не вводить карантин экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг пандемии коронавируса в мире психозом. Он утверждал, что власти Белоруссии ни в чем не ошиблись в борьбе с распространением инфекции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



